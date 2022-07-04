GÜNCELLEME - İzmir'de boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya çalışan kişi boğuldu

Özel bir firmada diş teknisyeni olarak çalışan ve yüzmeyi çok sevdiği öğrenilen Özyürek'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz