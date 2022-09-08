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  4. GÜNCELLEME - İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

GÜNCELLEME - İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

08.09.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GECE YAPILAN ÇALIŞMALAR EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı dolayısıyla sanatçı Tarkan'ın konser vermesi için hazırlanırken çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahne, ikinci bir kazaya sebebiyet vermesi için bulunduğu yerde sabitlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan ve işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken sahne için bölgeye vinçler ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları getirildi.

Sahnenin kurulmasında çalışan teknik ekip, merdivenli itfaiye aracı ile platformun üstüne çıkarak inceleme yaptı.

Daha sonra durum değerlendirmesi yapan ekip, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığı ile sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verdi. Platformu sabitleyen ekip, çalışmaların sabah saatlerinde başlatılması için bölgeden ayrıldı.

Şehir dışından gelecek teknik ekibin yapacağı incelemenin ardından sahnenin kaldırılıp kaldırılmamasına karar verilecek.

GÜNCELLEME - İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

GECE YAPILAN ÇALIŞMALAR EKLENDİ

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan konser platform vinç

İzmir Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

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