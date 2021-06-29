GÜNCELLEME - İzmir'de plastik atıkların depolandığı alanda yangın çıktı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, geri dönüşüm tesisine ait plastik atıkların depolandığı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Akalan Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisi yanında, plastik atıkların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tesiste çalışan 15 işçinin tahliye edildiği yangın, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı. Ekiplerin alevleri büyük ölçüde söndürdüğü, çalışmanın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan plastik atıkların yanması sonucu oluşan yoğun duman geniş bir bölgeden görüldü.

Tesisin sahibi Ali Mete Alkoç, gazetecilere, geri dönüşüm tesisi olarak yeni hizmet vermeye başladıklarını belirterek, "Gerekli bütün tedbirleri aldık ama geri dönüşüm işinde bu tür riskler var, parlak malzemelerin yansımasıyla yangının çıktığını düşünüyoruz. Bu şişe olabilir veya çok parlak bir naylon olabilir. Çok şükür personelimizde bir şey yok. Yaralı kimse yok." diye konuştu.

Alkoç, geri dönüşüm hammaddesinin tamamının yandığını, idari bina ve altyapılarda da hasarlar oluştuğunu dile getirdi.

Yangının tesis bahçesindeki alanda bir anda çıktığını ifade eden işçiler de yangına müdahale etmeye çalıştıklarını ancak söndüremeyince itfaiyeyi arayıp alevlerden uzaklaştıklarını kaydetti.