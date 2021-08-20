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GÜNCELLEME - İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

20.08.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Menderes'in Deliömerli bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 13 arazöz, 2 su tankeri ve bir dozer ile müdahale başlatıldı.

Urla'nın Balıklıova bölgesinde de makilik alanda çıkan yangına müdahale için bir uçak, 2 helikopter, 12 arazöz ve 2 dozer sevk edildi.

Yangınlar, ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

YANGINLARIN KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda yangın çıktı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ve Urla ilçelerinde orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı
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Anahtar Kelimeler:
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