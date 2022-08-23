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GÜNCELLEME - İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

23.08.2022 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINMASI EKLENDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Göle kıyısı bulunan kırsal Çakırlı Mahallesi'nde, sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu, 5 dönüme yakın alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yanan alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINMASI EKLENDİ

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangına müdahale edildi

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