GÜNCELLEME - Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

Bölgenin sisli olması nedeniyle olay yerine askeri helikopter hareket edemeyince AFAD, jandarma, JAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE personelinden oluşturulan 11 kişilik kurtarma ekibi yola çıktı. Kurtarma ekiplerine yaylada yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

DAĞCININ KURTARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

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