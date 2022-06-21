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GÜNCELLEME - Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

21.06.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DAĞCININ KURTARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

RİZE (AA) - Rize Kaçkar Dağları'nda grupla yürüyüş yaptığı sırada başına taş düşmesi sonucu yaralanan dağcı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağları bölgesinde tırmanış yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık Kulübü üyesi 9 dağcıdan Melike Görgülü'nün kafasına kaya parçası düştü.

Yaralanan dağcıyı belli bir noktaya kadar getiren arkadaşlarından bazıları, Avusor Yaylası'na inerek yardım istedi.

Bölgenin sisli olması nedeniyle olay yerine askeri helikopter hareket edemeyince AFAD, jandarma, JAK, 112 Acil Sağlık ve UMKE personelinden oluşturulan 11 kişilik kurtarma ekibi yola çıktı. Kurtarma ekiplerine yaylada yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin, araçlarını bırakarak 3 bin rakımın üzerindeki bölgeye yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün ardından ulaştığı dağcı, vatandaşların da desteğiyle Avusor Yaylası'na getirildi.

Burada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Görgülü'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÜNCELLEME - Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

DAĞCININ KURTARILDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

Kaçkar Dağları'nda başına taş düşerek yaralanan dağcı kurtarıldı

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