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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

20.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken, helikopter sayısı 5'e yükseldi DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen iki uçak, 3 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken helikopter sayısı 5'e yükseldi.

Yaklaşık 25 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verirken, helikopter sayısı 5'e yükseldi DETAYLAR EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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