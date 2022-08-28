GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Yangına 6 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 65 personel ve 5 helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.