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GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

28.08.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MÜDAHALE EDEN EKİP SAYISI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe kırsalındaki Kısıklı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı yangın söndürme ekipleri yönlendirildi.

Yangına 6 arazöz, 2 su tankı, 4 itfaiye aracı, 6 ilk müdahale aracı, 65 personel ve 5 helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MÜDAHALE EDEN EKİP SAYISI EKLENDİ

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Kahramanmaraş orman yangını müdahale

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