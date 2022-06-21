GÜNCELLEME - Kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonunda pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, kamyonun otomobile ve akaryakıt istasyonundaki pompaya çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Elazığ-Bingöl kara yolunun Mollakendi beldesi mevkisinde, B.T. idaresindeki boru yüklü 23 AH 80 plakalı kamyon, aynı yönde seyir halinde olan C.G'nin kullandığı 01 ALU 24 plakalı otomobile arkadan çarptı. Hızını alamayan kamyon, aynı güzergahta bulunan akaryakıt istasyonundaki 2 pompaya çarparak durabildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Kaza güvenlik kamerasında
Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, seyir halindeki otomobile arkadan hızla gelen kamyonun çarptığı, çarpmanın etkisiyle otomobilin savrulduğu yer alıyor. Kamyonun daha sonra akaryakıt istasyonundaki pompalara çarptığı, çarpmanın şiddetiyle pompalardan kopan parçaların çevreye saçıldığı görülüyor.
- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN DETAYLAR EKLENDİ
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