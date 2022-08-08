GÜNCELLEME - Karabük'te kanyonda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 kişilik gruptan 4'ü kayboldukları kanyondan kendi imkanlarıyla çıkarken mahsur kalan 2'si ise kurtarıldı.

Yaci Kanyonu'na dün sabah saatlerinde giren ve akşam saatlerinde dönmeleri gereken 6 kişiden haber alamayan arkadaşları, durumu jandarma, UMKE ve AFAD'a bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, gece saatlerinde kanyona girdi.

Gruptaki Murat. Ö, Mustafa Ö, Erkan Haluk Y. ve Tulga Ş, kendi imkanlarıyla Konarı köyü yakınlarında kanyondan çıkmayı başardı.

Gruptan ayrıldıkları ve mahsur kaldıkları anlaşılan Ayşenur B. ile Muharrem S'nin yerini tespit eden ekipler, iki kişiye dron ile yiyecek ve içecek ulaştırdı.

Mahsur kalanların kurtarılması için kanyona giren 8 kişilik ekip, Ayşenur B. ile Muharrem S'yi bulundukları yerden çıkardı.

Ayşenur B, olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muharrem S, gazetecilere, dün girdikleri kanyonda ilerledikleri sırada Ayşenur B'nin şelalenin altından geçerken üşüdüğünü ve hipotermi geçirdiğini söyledi.

Bu nedenle uygun bir yerde mola vermek zorunda kaldıklarını belirten Muharrem S, "Durma kararı aldık. İkiye ayrıldık; diğer arkadaşlar ilerledi, ben Ayşenur'un yanında kaldım. Kanyon, aslında zorlu bir kanyon değil. Bir yerde suyun altında fazla kalınca arkadaşımız çok üşüdü, rahatsızlandı. Devam edemeyince orada kaldık." diye konuştu.

Kanyona giren 6 kişilik grubun Ankara'dan geldikleri ve Mağara Araştırma Derneği üyesi oldukları, kanyona izinsiz girdikleri öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kanyona giren 6 kişiye idari para cezası uyguladı.