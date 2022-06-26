GÜNCELLEME - Karabük'te sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Karabük'ün Yenice ilçesinde sağanak nedeniyle bir köprü kısmen çöktü, bazı iş yerlerini su bastı, heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçede etkisini giderek artıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yenice ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

Atatürk Mahallesi mevkisinde yaşanan heyelan nedeniyle yan yol ulaşıma kapandı.

Yazı köyünde heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

İncebacaklar Mahallesi'nde de Şeker Deresi'nin üzerinde bulunan köprünün bir kısmı çöktü.

Heyelan riskine karşı bölgede önlem alan belediye ve Karayolları ekipleri, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Çalışmaları inceleyen Karabük Valisi Fuat Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün ve bugün il genelinde yoğun bir sağanak olduğunu söyledi.

Yenice ilçesine bağlı Değirmenyanı, Şirin, İncebacak ve Ibracak köylerinde sorunlar yaşandığına işaret eden Vali Gürel, "Yenice merkezde de bir kısım evleri, bahçeleri su bastı. Bir kısım alt yapılarımızda sorun var. Şimdi vatandaşlarımızla beraberiz, arkadaşlarımız sahadalar, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri ve diğer kurumların ekipleri sahada şu anda, çalışma yapıyorlar. Özellikle dere ve köprü ağızlarını açarak, genişleterek vatandaşlarımıza zarar verememesi için gerekli tedbirleri alıyoruz. Şükürler olsun can kaybımız yok." diye konuştu.

Vatandaşların uğradığı zararları telafi edeceklerini vurgulayan Gürel, bölgede daha fazla yağış beklendiğini belirterek, vatandaşların özellikle bu akşam dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Vali Gürel, vatandaşların dere yataklarından ve riskli evlerden uzak durması gerektiğini sözlerine ekledi.

-Yenice

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ise ilçede son 1 haftadır yoğun yağış yaşadığını belirterek, 2 gündür sağanağın etkisini artırdığını ifade etti.

Çaylı, ilçede yer yer heyelanların meydana geldiğini, Filyos Çayı'nda debinin yükseldiğini belirterek, belediye olarak bir koordinasyon merkezini oluşturduklarını bildirdi.

İş makineleri ve diğer ekipmanlarla sahada olduklarını vurgulayan Çaylı, "Şu anda çok büyük bir sıkıntımız olmamasına rağmen, önümüzdeki günlerin ne getireceğini tahmin edemiyoruz. İnşallah yağmur azalır, inşallah yağmur etkisini kaybeder ve bu sıkıntıdan bölge olarak, Batı Karadeniz Bölgesi olarak kurtuluruz." ifadelerini kullandı.

Yazı köyü sakinlerinden Adnan Kalaycı ise 1991 ve 1998 yıllarında da aynı sıkıntıları yaşadıklarını belirterek, bu yıl da yağışların devam etmesi nedeniyle, derede su seviyesinin çok yükseldiğini kaydetti.

Kalaycı, restorandaki eşyaları suyun ulaşamayacağı yere taşıdıklarını vurgulayarak, köprünün ayaklarının çöktüğünü, ulaşımda sorunlar yaşadıklarını sözlerini ekledi.