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GÜNCELLEME - Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

08.08.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: - "Kerbela olayı, tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen çok büyük bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır" YÜRÜYÜŞÜN TAMAMLANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kars'ta, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yarenlerinin Kerbela'da katledilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Irak'ın Kufe kenti yakınlarındaki Kerbela Çölü'nde, Emevi Devleti'nin ilk halifesi Muaviye bin Ebu Süfyan'ın ölümünden sonra yerine geçen oğlu, Emevilerin 2'nci Halifesi Yezid bin Muaviye'nin, Hazreti Hüseyin'in kendisine biat etmesini istemesi nedeniyle yaşanan üzücü hadiseler, Hazreti Muhammed'i ve onun ehlibeytini seven müminleri derinden yaraladı.

Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin, muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde şehit edilmeleri nedeniyle bugün, "matem günü" olarak görülüyor ve Kerbela şehitleri, bugün düzenlenen etkinliklerle yad ediliyor.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde bir araya gelen, ellerinde Türk bayrağı ile Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan yaklaşık 10 bin kişilik grup, anma programı kapsamında yürüyüşe başladı.

Gruptakiler, Faikbey Caddesi'nden Işıklı Ehlibeyt Camisi önüne kadar mersiyeler eşliğinde sine dövüp, vücutlarına zincir vurdu.

Okunan mersiyelerde bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Siyah elbise giyen kadınlar, ellerinde dev zülfikar kılıcıyla yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşte çocukların taşıdığı, üzerinde "Hazreti Ali Asger (A.S)" yazan sembolik tabut dikkati çekti.

Hazreti Ali Çarşı Camisi önünde başlayan Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Cumhuriyet caddelerinde devam eden yürüyüş, Yeni Mahalledeki tören alanında tamamlandı. Toplanma alanında bir araya gelen vatandaşlar sine ve deste vurarak gözyaşlarına hakim olamadı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yaptığı konuşmada, tüm şehitlerin zulme ve esarete boyun eğmediğini, canları pahasına, İslam, vatan, bağımsızlık ve al bayrak uğruna şehadet şerbeti içtiklerini söyledi.

Muharrem ayının 10'uncu günü meydana gelen Kerbela olayının, çetin bir imtihanın, haksızlık karşısında direnmenin, ilahi kıyamın adı olduğunu aktaran Öksüz, "Kerbela, karanlıkla-aydınlığın, hakla-batılın savaşıdır ve elbette hak galip gelmiştir. Kerbela, batıla, zulme, esarete başkaldırının destanıdır. Kerbela olayı, tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen çok büyük bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır." dedi.

Kars Ehlibeyt Alimleri Birliği Derneği Başkanı ve Ehlibeyt Işıklı Cami Alimi Seyit Ahmet Erdem de Kerbela şehitlerinin şehadetlerinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bundan 1383 yıl önce Kerbela'da peygamberimizin evlatlarına eşi benzeri görülmeyen bir zulüm yapılmıştır. O günden bu yana İslam'ın ve bütün Müslümanların ve hatta bütün insanların kanayan yarası olarak devam etmiştir." diye konuştu.

Katılımcılar daha sonra Yeni Mahalle Asri Mezarlıkta dualar okudu, burada katılımcılara helva dağıtıldı.

GÜNCELLEME - Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

- Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz: - "Kerbela olayı, tüm Müslümanların ortak hafızasında yer alan, asırlardır hiç dinmeyen çok büyük bir acı, aynı zamanda tarihi bir ibret vesikasıdır" YÜRÜYÜŞÜN TAMAMLANMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

Kars'ta Kerbela şehitleri anıldı

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