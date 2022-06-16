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  4. GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

16.06.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALANAN ÖĞRENCİNİN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Kastamonu'da otomobilin çarptığı 11 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde, Merkez Ortaokulu önünden karşıya geçmeye çalışan Tuana Yiğit'e, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 VF 540 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan 5. sınıf öğrencisi Yiğit, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yiğit, buradaki ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yiğit müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜNCELLEME - Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci hayatını kaybetti

YARALANAN ÖĞRENCİNİN HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMESİ EKLENDİ

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı

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trafik kazası Kastamonu

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