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GÜNCELLEME - Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

30.09.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLERİ EKLENDİ

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Abdullah Hacat'ın kullandığı 34 BK 6764 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu-İnebolu kara yolu Seydiler Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde, Emin Köseoğlu idaresindeki 37 SA 378 plakalı minibüsle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki Sebahat Öztürk, Beyazıt Burgaz, Ramazan Çavkazanoğlu, Nermin Çavuş, Saliha Burgaz, Mehmet Aydoğdu, Gülistan ve Azra Eda Aslan hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım tali yoldan sağlanıyor.

GÜNCELLEME - Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, İSİMLERİ EKLENDİ

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı

Kastamonu'da yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı, 10 kişi yaralandı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kastamonu

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