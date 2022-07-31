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GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

31.07.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Narkotik köpek timi eşliğinde yapılan aramada, paketler halinde satışa hazır 612 gram Afgan macunu ve 94 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Suriye uyruklu H.A. ve A.M. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNCELLEME - Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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