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  4. GÜNCELLEME - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

23.08.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nda çıkan orman yangınının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kazdağları'nın eteklerinde bulunan Kavurmacılar Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Alevlere ilk müdahale havadan yapıldı. Bölgede 7 helikopter ve bir uçakla müdahale devam ediyor.

Yangın çıkan arazinin sarp olması ve dar patikalar nedeniyle yerden yürütülecek çalışma için ekipler olay yerine güçlükle ulaşabildi.

Yerleşim alanlarına uzak ancak kuvvetli rüzgarın olduğu bölgede 24 arazöz ve 2 dozer ile yangınla mücadele sürüyor.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada ise Kazdağları Milli Parkı sınırları içindeki ormanlık alanda çıkan yangına en kısa sürede müdahale edildiği bildirilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangının başladığı bölgenin sarp bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle havadan müdahale yoluyla söndürme çalışmalarına başlanmıştır. Alana çok sayıda arazöz, su ikmal aracı, tanker ve yangın ekibi sevk edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarımız Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili bütün kurumlarımızın iş birliğiyle en etkili şekilde gerçekleştirilmektedir."

GÜNCELLEME - Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Kazdağları'nda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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