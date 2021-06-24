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GÜNCELLEME - Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

24.06.2021 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALININ HAVA AMBULANSI İLE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde, enerji üretim fabrikasında su buharı kazanı borusunun patlaması sonucu bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, fabrikada patlama sesi duyan personel, durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi.

AFAD ekibi ve UMKE görevlileri, çevreye kimyasal yayılma ihtimali nedeniyle fabrikaya özel kıyafetlerle girdi.

Ekipler tarafından çıkarılan yaralı işçi, 112 Acil Servis ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Sebahattin Dönmez, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Yaralı Hüseyin Karabulut, vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle yapılan ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, gazetecilere, yaralıya ilk müdahale yapıldıktan sonra daha donanımlı bir hastaneye sevkinin gerektiğini söyledi.

GÜNCELLEME - Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

YARALININ HAVA AMBULANSI İLE SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı

Kırklareli'nde enerji üretim fabrikasının su kazanındaki patlamada bir işçi yaralandı
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