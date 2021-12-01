GÜNCELLEME - Kıyıköy Belediye Başkanı Sevinç usulsüzlük ve rüşvet iddiasıyla tutuklandı

Jandarma ekipleri, Kıyıköy Belediyesi ile şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaparak bazı evraka el koymuştu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlatmış ve jandarma ekipleri, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda Belediye Başkanı Sevinç'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheliyi gözaltına almıştı.

- Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüphelinin işlemleri sürüyor

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