GÜNCELLEME - Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde babasının park etmek istediği midibüsün kapısının açılmasıyla yere düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak'ta midibüsünü park etmeye çalışan Ö.K, manevra sırasında kapının henüz bilinmeyen nedenle açılmasıyla kızı E.K'nin yere düştüğünü gördü.
Hemen aracı durduran Ö.K. sağlık ekiplerine haber verdi.
Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun ailesi tarafından alınan cenazesi, Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Belediyesi Mezarlığı'na defnedildi.
CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ
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