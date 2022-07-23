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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

23.07.2022 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde babasının park etmek istediği midibüsün kapısının açılmasıyla yere düşerek ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Kazım Karabekir Mahallesi Pehlivan Sokak'ta midibüsünü park etmeye çalışan Ö.K, manevra sırasında kapının henüz bilinmeyen nedenle açılmasıyla kızı E.K'nin yere düştüğünü gördü.

Hemen aracı durduran Ö.K. sağlık ekiplerine haber verdi.

Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun ailesi tarafından alınan cenazesi, Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki Bahçelievler Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Darıca Belediyesi Mezarlığı'na defnedildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

CENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'de babasının kullandığı araçtan düşen çocuk hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
baba kaza midibüs park

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