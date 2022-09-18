GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrika inşaatında, plastik kalıpların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü.
Makine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda bulunan plastik kalıplar, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ
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