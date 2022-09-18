YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü

18.09.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir fabrika inşaatında, plastik kalıpların alev almasıyla çıkan yangın söndürüldü.

Makine Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrika inşaatında, yaklaşık 2 bin metrekarelik alanda bulunan plastik kalıplar, bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de fabrika inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Eylül Pazar

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
13:00
İkindi
16:28
Akşam
19:13
Yatsı
20:33
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Başbakanın kulaklıkla sınavı! Bir türlü takmayı başaramadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.