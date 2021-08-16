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GÜNCELLEME - Kocaeli'de komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ile kızı defnedildi

16.08.2021 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, aralarında husumet bulunan komşularının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden baba ile kızı toprağa verildi.

Gebze Asri Mezarlık Morgu'ndan alınan Ahmet A. ve kızı Ebru A'nın cenazesi Sultan Orhan Mahallesi'ndeki İlyasbey Camisi'ne getirildi.

Ayakta durmakta güçlük çeken Ümit A, babası ve kardeşinin tabutlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Baba ve kızın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Pelitli Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile ailenin yakınları katıldı.

Diğer yandan Ahmet A'nın eşi Fatma A. ile ağabeyi Mustafa A'nın, Fatih Devlet Hastanesindeki tedavilerine devam ediliyor.

- Zanlılar adliyeye sevk edildi

Olaya ilişkin dün gözaltına alınan H.Y. ve annesi T.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar H.Y. ve T.Y'nin savcılıktaki işlemleri sürüyor.

- Olay

Osman Yılmaz Mahallesi 644. Sokak'ta dün annesi T.Y. ile yürüyen H.Y, daha önce davalık oldukları komşuları Ahmet A, eşi Fatma A, kızı Ebru A. ile ağabeyi Mustafa A. ile karşılaştı. İki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Husumetli oldukları aileye bıçakla saldıran H.Y. ve annesi T.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kavgada yaralanan Ahmet A, Fatma A, Ebru A. ve Mustafa A. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılırken, Ahmet A. ve kızı Ebru A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de komşularının bıçaklı saldırısında ölen baba ile kızı defnedildi

- Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor CENAZELERİN TOPRAĞA VERİLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

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