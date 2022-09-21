YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

21.09.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ VE ÖLEN KİŞİNİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarptığı 2 kişiden biri hayatını kaybetti, yaralanan diğer kişi hastaneye kaldırıldı.

İpekyolu Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'nde R.Ç. idaresindeki 41 RC 277 otomobil, gece saatlerinde arkadaşlarına taziyeye gittiği öğrenilen ve yol kenarında yürüyen Uğur Yazıcı (33) ile Erdi Öner'e çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yazıcı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, evin otoparkında bulunan araçta inceleme yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan sürücü R.Ç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan kazada ölen Uğur Yazıcı için Esentepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Yazıcı'nın cenazesi, ailesi, yakınları ve vatandaşların katılımıyla kılınan namazın ardından Esentepe Mevlana Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

- ADLİ SÜREÇ VE ÖLEN KİŞİNİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası cenaze ölü

Kocaeli Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:14
Sabah
06:39
Öğle
12:59
İkindi
16:25
Akşam
19:08
Yatsı
20:27
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.