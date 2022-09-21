GÜNCELLEME - Kocaeli'de otomobilin çarptığı 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

Kaza sonrası olay yerinden kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, evin otoparkında bulunan araçta inceleme yaptı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Yazıcı, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

- ADLİ SÜREÇ VE ÖLEN KİŞİNİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

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