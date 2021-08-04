GÜNCELLEME - Kocaeli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde restoranda çıkan kavgada 1 kişinin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'ndeki alkollü restorana gelen B.K, ofis bölümünde aralarında husumet olduğu öğrenilen Z.Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada B.K. ile Z.Ş, B.Y. ve F.F.B. tabancayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan B.K, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis, restoran ve hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İş yerinde inceleme yapan ekipler, restoranda bulunanları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olaya karıştıkları iddiasıyla suç aleti tabancalarla gözaltına alının M.Ş, Z.Ş, B.Y, F.F.B. ve Y.C'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.