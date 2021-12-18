GÜNCELLEME - Kocaeli'deki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Derbent Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bir şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ADLİ SONUÇ EKLENDİ
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