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  4. GÜNCELLEME - Kocaeli'deki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

18.12.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Derbent Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bir şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

GÜNCELLEME - Kocaeli'deki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi

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Kocaeli sahte içki

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Kocaeli Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Cumartesi

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Izmit
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Izmit
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