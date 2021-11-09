GÜNCELLEME - Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı

Konya'da belediye otobüsünün elektrik direğine çarpması sonucu 17 kişi yaralandı.

Emrah Eksik (34) idaresindeki 42 DLG 13 plakalı belediye otobüsü, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan 17 yolcu yaralandı. Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan yolculardan Aysel Keskin, AA muhabirine, kaza anında savrularak düştüğünü, çok kötü bir kaza atlattıklarını söyledi.

Yolculardan Yasemin Cirit de otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ifade ederek, "Şoför, direksiyonu kırınca iki elektrik direğine çarptı. Duramayınca da yol kenarına savrulduk. Biz kazadan sonra camdan dışarıya çıktık. Çok yaralı vardı. Otobüsten dumanlar gelince yol kenarındaki tarlaya kaçtık." ifadelerini kullandı.