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GÜNCELLEME - Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangın söndürüldü

02.10.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, mobilya mağazası deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Özyurt Mahallesi'nde mobilya mağazasına ait bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekipleri, depoda çıkan yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı.

Yangın, yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

GÜNCELLEME - Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kütahya'da mobilya mağazası deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor

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yangın Kütahya Gediz

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