GÜNCELLEME - Malatya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı, 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz