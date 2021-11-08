GÜNCELLEME - Manisa'da 76 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yediklerinden zehirlendikleri şüphesiyle 76 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir lisenin kantininde çıkan yiyecekleri tüketen bazı öğrencilerde kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayeti görüldü.

Okul yönetiminin durumu bildirdiği sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri, Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastaneye götürülen ve hayati tehlikeleri bulunmayan 72 öğrencinin tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Öğrencilerin bulunduğu hastaneleri ziyaret eden ve durumları hakkında sağlık personelinden bilgi alan Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, daha sonra yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildiren Yılmaz, "İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konu takip edilmekte. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından okul kantininden gıda örnekleri alınmış olup sonuçlara göre gerekli cezai yaptırımlar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.