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GÜNCELLEME - Manisa'da babasını öldüren kadın tutuklandı

21.09.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GÜNCELLEME - Manisa'da babasını öldüren kadın tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramşah Mahallesi'nde S.C'nin (36), henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı babası Recep Akkoyun'u (69) evinde bıçakla yaraladığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Recep Akkoyun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

S.C, Gökçeören Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Akkoyun'un cesedi, Kula Devlet Hastanesinde yapılan ön otopsi sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Eşinden ayrıldıktan sonra babasıyla yaşadığı öğrenilen zanlının, ifadesinde, daha önce sık sık tartıştığı babasını bu sabah bıçakla yaraladığını itiraf ettiği, olaydan sonra ablasına giderek "Babamı bıçakladım, git bak ölmüş mü?" dediği öğrenildi.

Mahalle muhtarı Erol Kurnaz da olayı haber alır almaz eve gittiğini, karakola ve sağlık ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen S.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNCELLEME - Manisa'da babasını öldüren kadın tutuklandı

GÜNCELLEME - Manisa'da babasını öldüren kadın tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı

Manisa'da babasını öldüren kadın, tutuklandı
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cinayet Manisa

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