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  4. GÜNCELLEME - Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

08.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLEDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinin işlendiği bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangına, ilk anlarında müdahale etmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Fatma Tahran, hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 3 itfaiye personeline olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.

GÜNCELLEME - Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ VE DETAY EKLEDİ

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

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