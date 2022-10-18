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GÜNCELLEME - Manisa'da zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı

18.10.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde minibüs, otomobil ve iki otobüsün karıştığı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Çobanisa Mahallesi yakınlarında, Turgutlu yönüne giden A.K. idaresindeki 02 AU 728 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, 35 GC 7216 plakalı otomobil, M.E.T'nin kullandığı 01 ABY 255 plakalı minibüs ile M.K. yönetimindeki 45 J 6982 plakalı, işçi servisi olarak kullanılan otobüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, büyük bölümü hafif şekilde olmak üzere 24 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu ilçelerindeki hastanelere sevk edildi.

Bazı yaralılar da kendi imkanıyla hastaneye ulaştı.

GÜNCELLEME - Manisa'da zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı

YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAYLAR EKLENDİ

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

Manisa'da zincirleme trafik kazasında 22 kişi yaralandı

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trafik kazası Manisa

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