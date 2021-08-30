GÜNCELLEME - Manisa'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara kara yolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen 45 SC 9121 plakalı tır, Alaşehir Kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle duraksadı. Bu sırada seyir halindeki mısır yüklü 31 K 1060 plakalı bir başka tır, önündeki 35 GZ 130 ve 45 SA 3368 plakalı iki otomobili sürükleyerek duraksayan tıra çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, iki tır arasındaki otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı.

Kazada otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay Şahane'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan 5 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara kara yolu kazalı araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı.