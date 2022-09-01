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GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

01.09.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Şehitler Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda başlayan yangına 3 helikopter ve 2 uçak ile Kula, Salihli, Selendi ve Demirci orman işletme şefliklerine bağlı 12 arazöz, 4 su tankeri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin 2,5 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle 3 dekar alan zarar gördü.

GÜNCELLEME - Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

Manisa'nın Kula ilçesinde orman yangını çıktı

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Manisa Kula orman yangını helikopter uçak ogm

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