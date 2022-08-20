YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mardin
  4. GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti

20.08.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor" ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI EKLENDİ

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde 3 aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kaza yerine polis ve itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada Mardin-Derik kara yolundan hızla gelen bir tır kazaya müdahale edenlere çarptı, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

GÜNCELLEME - Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 10 kişi hayatını kaybetti

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Mardin Derik'te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor" ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMASI E

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Mardin'de kaza yapan araçlara müdahale edenlere tır çarptı, 8 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mardin

Mardin Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:30
Öğle
12:26
İkindi
16:09
Akşam
19:11
Yatsı
20:33

Mardin Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Bal Eczanesi
Artuklu
Karaboğa Eczanesi
Kiziltepe
Tûçe Eczanesi
Kiziltepe
Yılmaz Eczanesi
Midyat
Menal Eczanesi
Nusaybin
Özdemir Eczanesi
Omerli
Yavuz Eczanesi
Savur
Tümünü Göster
Mardin ECZANELER
Mardin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Her yıl artarak devam ediyor! Bu ölümlerin yarısı önlenebilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

İhtiyaç duyduğunuz içecek: Serinletir, ödem attırır

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.