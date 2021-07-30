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GÜNCELLEME - Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor

30.07.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

İlçede dün sabah saatlerinde ilk olarak Boğsak mevkisinde başlayan ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine yayılan orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini artırdı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçlarınca (TOMA) sürdürülüyor.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

Yangın nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu, Silifke'de yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan, yangının etkili olduğu Yeşilovacık Mahallesi'nde bir iş makinesi ile bazı evler yangından zarar gördü.

- "Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz"

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, AA muhabirine, alevlerin, birçok noktada etkisini sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde rüzgarın artmasıyla yangınlar kontrolden çıktı. Mahallelerimizi boşalttık, boşaltmaya da devam ediyoruz. Otellerimizi de tahliye ettik. İnsanlarımızın can güvenliğini emniyete alıyoruz. Silifke'deki tesislerimizi hazırladık. Vatandaşları misafir olarak buralara yönlendiriyoruz. Rüzgarın durmasıyla biraz daha normale döneriz diye bekliyoruz ama gerçekten çok kötü bir durum."

Dün Silifke'de orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangın, çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

GÜNCELLEME - Mersin Silifke'deki orman yangınına müdahale sürüyor

- Söndürme helikopterleri, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı DETAYLAR EKLENDİ

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor
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