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  4. GÜNCELLEME - Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

GÜNCELLEME - Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

16.07.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle yangın bölgesini inceledi DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Havanın kararmasının ardından dün çalışmalara ara veren söndürme helikopterleri ve uçakları, sabahın ilk ışıklarıyla müdahaleye yeniden başladı.

Alevlerin farklı mevkilere sıçradığı bölgede, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

- Bakan Pakdemirli helikopterle inceleme yaptı

Geceyi, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezinde geçiren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle bölgede incelemede bulundu.

Pakdemirli, inceleme sırasında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi aldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da Pakdemirli'ye eşlik etti.

- Yangın süreci

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilmiş, yangına havadan ve karadan müdahale edilmeye başlanmıştı. Yangının etrafını sardığı bazı evler, ekiplerce tedbiren boşaltılmış, alevler şiddetli rüzgar nedeniyle farklı noktalara sıçramıştı.

Bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Duruhan Mahallesi Şırşır mevkisindeki yangın ilk müdahale ekip merkezindeki tepeden helikoptere binip havadan inceleme yapmış, çalışmalar hakkında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'den bilgi almıştı.

GÜNCELLEME - Mersin'de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, helikopterle yangın bölgesini inceledi DETAYLAR EKLENDİ

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Mersin’de dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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