GÜNCELLEME - Mersin'de iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

- Bozyazı'da bir mahalle tedbiren boşaltıldı

Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Bölgede etkili rüzgarla yangının Kömürlü Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla her iki yangına da helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

Yangınlara karadan müdahale sürüyor.