YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

GÜNCELLEME - Mersin'de iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

28.07.2021 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopter müdahalesine ara verildi - Bozyazı ilçesindeki yangın nedeniyle bir mahalledeki bazı evler tedbiren boşaltıldı DETAYLAR EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıncık ile Gülnar ilçesi arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteri ve uçağıyla havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

- Bozyazı'da bir mahalle tedbiren boşaltıldı

Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale edildi.

Bölgede etkili rüzgarla yangının Kömürlü Mahallesi'ne yaklaşması üzerine bazı evler tedbiren boşaltıldı.

Havanın kararmasıyla her iki yangına da helikopter ve uçakla müdahaleye ara verildi.

Yangınlara karadan müdahale sürüyor.

GÜNCELLEME - Mersin'de iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor

- Havanın kararmasıyla uçak ve helikopter müdahalesine ara verildi - Bozyazı ilçesindeki yangın nedeniyle bir mahalledeki bazı evler tedbiren boşaltıldı DETAYLAR EKLENDİ

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 28 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:37
Öğle
12:53
İkindi
16:41
Akşam
19:59
Yatsı
21:28

Mersin Nöbetçi Eczaneler28 Temmuz Çarşamba

Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Baturay Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

AK Parti ve MHP'den İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Sarıtaşlı'nın paylaşımına tepki

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.