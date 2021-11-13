GÜNCELLEME - Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde ailesinin kırsal alanda çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Kış mevsimi nedeniyle Mersin'in sahil kesimlerinde konaklamak için göç eden Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesinin, 10 Kasım'da Yanışlı Mahallesi kırsalında çadır kurdukları sırada kaybolan kızları Müslüme'nin bulunması amacıyla yürütülen çalışmalara AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri katılıyor.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda arama kurtarma köpekleri de kullanılıyor.

Ekipler, arama yapılan bölgeleri işaretleyerek çemberi daraltmaya çalışıyor. Bölgede yetkililerce drone ile de arama çalışması yapılıyor.

Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı'nın (JİKU) destek vermeye başladığı arama çalışmaları, havadan ve karadan yürütülüyor.

JİKU ile telsiz aracılığıyla irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor.

- "Devletin bütün imkanları burada"

Ailenin yakını Halil İbrahim Yağal, gazetecilere, ailenin olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadığı söyledi.

Bölgede yürütülen çalışmalara değinen Yağal, "Arama en geniş şekliyle yapılıyor. Allah razı olsun. Devletin bütün imkanları burada. Havadan ve karadan gerek arama ekipleri gerekse gönüllü halk şu anda aranmadık bir yer bırakmadılar. Hâlâ aranmaya devam ediliyor. Üzülerek söylüyorum ki şu ana kadar bir ize rastlayamadık." dedi.

Yağal sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kaçırıldı diyemeyiz belki ama insan olarak aklımıza geliyor. Bu çevrede 3 saat içinde bulunmayınca bu çocuk nereye kaybolabilir, nereye gidebilir, ne kadar mesafe uzaklaşabilir? Bunları insan olarak düşünüyoruz. Aklımıza ihtimaller geliyor, fakat biz illa şöyle olmuş diyemeyiz. Bildiğimiz tek şey, her yönüyle aranıyor. Bulunamayınca da 'Acaba kaçırıldı mı ki?' diyoruz ama bundan öte bir şey bilemiyoruz."

Yağal ailesinin bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım’da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi, arama yapmış, sonuç alamayınca ilgililere haber vermişti. Bölgedeki aramalardan sonuç alınamayınca AFAD, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.