GÜNCELLEME - Mersin'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Aydıncık ilçesinde üç gün önce çıkan ve yaklaşık 50 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.

Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında üç gün önce çıkan ve dün kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları Mersin, çevre iller ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çok sayıda personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Ekipler, bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Ormanlık alana zarar veren yangının boyutları, drone görüntülerine yansıdı.

Yangında, çok sayıda ağacın zarar gördüğü ve ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü gözlendi.

Öte yandan, soğutma çalışmalarının ardından hasar tespit çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.