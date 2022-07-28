GÜNCELLEME - Mersin'de PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nda 21 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Temizleme Operasyonu"nunda, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını baltalamak için sosyal medya üzerinden terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini, yapılarını ve mensuplarını övücü paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

Terör örgütleri YPG ve MKP'yi destekleyici paylaşımların da yapıldığı saptanan çalışmalarda zanlıların kimlikleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin'in de bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların adreslerine şafak vakti "Temizleme" adı verilen operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi.

Dron destekli operasyona yaklaşık 500 polis katılıyor.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

- HDP İl Başkanı gözaltında

Operasyonda, HDP İl Başkanı Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Baran, Tanrıverdi, Aslan ve Bitkin'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin adreslerdeki aramalarının devam ettiği operasyonda, firari 10 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.