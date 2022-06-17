YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi

GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi

17.06.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de evlerinde sentetik uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, karısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi'ndeki bir dairede uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Adrese çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.H. ile karısı Z.H. yakalandı.

İmalathaneye çevrilen evde 18 paket halinde 3 kilo 390 gram sentetik uyuşturucu, 21 şişe uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.H. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, karısı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Mersin'de evlerinde uyuşturucu ürettikleri iddia edilen çifte gözaltı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:47
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Zehir olmasın! Hastanelik olabilirsiniz

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Bir kadınla dudak dudağa yakalandı! Görüntüler başına bela oldu

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Sokak ortasında iğrenç olay! Yerde baygın yatan kadına...

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.