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GÜNCELLEME - Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı

22.08.2022 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN SUDAN ÇIKARTILMASI BİLGİSİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, dün düştüğü Kayacı Vadisi'ndeki derede kaybolan çocuğun cansız bedeni sudan çıkartıldı.

Ailesiyle dün pikniğe gittiği vadide gezerken dereye düşen Suriye uyruklu Shwihneh Jamal'ı (11) arama çalışmalarına, bugün havanın aydınlanmasıyla yeniden başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.

Kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkartamayan ekipler, dereye akan suyun bir kısmını kesti.

Ekiplerce, kaya parçası kırılarak Jamal'ın cesedi bulunduğu yerden çıkartıldı.

Çocuğun cesedi Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNCELLEME - Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı

CESEDİN SUDAN ÇIKARTILMASI BİLGİSİ EKLENDİ

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Erdemli çocuk kayıp vadi

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