GÜNCELLEME - Mersin'de vadideki derede kaybolan çocuğun cesedi sudan çıkartıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin yer aldığı çalışmada çocuğun cansız bedeni, bir kısmı suyun altında olan kayaya sıkışmış halde bulundu.

CESEDİN SUDAN ÇIKARTILMASI BİLGİSİ EKLENDİ

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