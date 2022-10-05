GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.
Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yangına 4 helikopter ile havadan, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ
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