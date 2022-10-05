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GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

05.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangını yayılmadan söndürüldü.

Bağlıağaç Mahallesi Alagöz mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına 4 helikopter ile havadan, arazöz ve yangın söndürme işçileriyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ VE DETAY EKLENDİ

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Seydikemer orman yangını helikopter arazöz

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