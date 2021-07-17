GÜNCELLEME - Niğde'de yurda yasa dışı yollarla giren 85 yabancı uyruklu yakalandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 85 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldıztepe beldesi Niğde-Ankara Otoyolu Niğde gişeleri yakınlarında tırdan kalabalık bir grubun indiği ihbarı üzerine bölgeye sevk edildi.

Bölgede çalışma yapan ekipler, 12 Pakistan ve 62 Afganistan uyrukluyu yakaladı, tır sürücüsü S.G'yi gözaltına aldı. Ekipler, devam eden çalışmalarda 11 yabancı uyrukluyu daha yakaladı.

Yakalanan 85 kişi, 7 yabancı uyruklunun yeni tip koronaviris (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine 15 gün kalacakları Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsünde yer alan öğrenci yurduna yerleştirildi.