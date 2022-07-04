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GÜNCELLEME - Ordu'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

04.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Ordu'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki plajda dün arkadaşlarıyla denize girdikten sonra kaybolan Resul Akkaya (23) için başlatılan aramanın ikinci gününde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığından oluşan 50 kişilik ekip görev aldı.

Ekipler, deniz kıyısı, denizden, havadan helikopter ve dron yardımıyla arama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucu Akyaka’nın cesedi kıyıya yakın bölümde bulundu.

Ekiplerce kıyıya çıkartılan cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan aile yakınlarının büyük üzüntü yaşadıkları görüldü.

GÜNCELLEME - Ordu'da denizde kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

- CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

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