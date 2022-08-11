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GÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

11.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, 10 bin kişiden 100 milyon liranın üzerinde para toplandığı belirlendi DETAY EKLENDİ

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "banyo topu" üretimi yapmaları için anlaştıkları kişilere paralarını ödemeyen "Deterjan Pazarı" isimli şirketin yöneticisi S.K'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, fabrikadan satın aldıkları ürünle banyo topu üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerinde ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi S.K. ve akrabasının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Etimesgut ve Kahramankazan'da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce arama yapıldığı öğrenildi.

- 1 yıllık teknik takip

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "saadet zinciri sistemi" kurduğu tespit edilen şirket yöneticisi S.K. tarafından yönetilen sistemin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına 1 yıl önce başladı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede, "Deterjan Pazarı" isimli firma üzerinden sisteme dahil olan kişilere banyo topu yapmak üzere hammadde teslim edildiği ve ürünün tamamlanma aşamasında 3 kat ödeme yapılacağının vadedildiği belirlendi.

Sisteme dahil olan kişilere hak edişlerini ödeme sürecinde tıkanmalar yaşandığı ve sistemin çöktüğü tespit edildi.

Çalışma kapsamında 10 binin üzerinde mağdurdan 100 milyon lira üzerinde para toplandığı ve yapılan ürünlerin fabrikada atıl halde olduğu belirlendi.

Ayrıca firmanın son dönemlerde ürün satışı yapmadığı öğrenildi.

GÜNCELLEME - Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

- Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, 10 bin kişiden 100 milyon liranın üzerinde para toplandığı belirlendi DETAY EKLENDİ

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

Sabun üretimi için anlaştığı kişilere hak edişlerini vermeyen şirketteki 8 kişi gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
deterjan pazarı operasyon

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