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GÜNCELLEME - Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

05.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

Hanlıköy Mahallesi Lale Sokak'ta faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin hızla büyümesi sonucu yangın, bitişikteki ahşap palet üretim tesisine sıçradı.

Çalışanların haber vermesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, TOMA ve iş makineleriyle yangına müdahale edilirken, alevlerin iş yerlerinin diğer kısımlarına sıçramaması için soğutma çalışması yapıldı.

Ekiplerce yaklaşık 2 saatte söndürülen yangında, tesislerin bazı bölümleri ile çok sayıda plastik ve ahşap malzeme yandı.

Polisin önlem aldığı yangın bölgesinde, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

GÜNCELLEME - Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü

Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan ve palet üretim tesisine sıçrayan yangın söndürüldü
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yangın Sakarya

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