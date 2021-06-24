GÜNCELLEME - Samsun merkezli cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 18 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen cep telefonu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 12'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan biri savcılıktaki ifadesinin ardından, diğerleri de sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 Haziran'da Samsun, İstanbul, Amasya, Batman, Mardin ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 zanlı gözaltına alınmıştı.
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