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GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbest

27.06.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 51 zanlıdan 26'sı serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 51 şüpheliden 2'si emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen biri doktor 26 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Zanlılardan 23'ünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik soruşturma başlatılmış, şüphelilerin 19 ilde kendileri, yakınları veya üçüncü şahıslar olan 57 kişi adına 141 şirket tescili yaptırdıkları, 161 kişinin temin edilen iş göremezlik raporu üzerinden SGK'den 529 sağlık raporuna istinaden 23 milyon 901 bin 297 lira kamu zararına yol açtığı tespit edilmişti.

Aralarında örgüt elebaşı, muhasebe sorumlusu, aile sağlığı merkezi hekimi, özel sağlık kurumu sağlık çalışanı, emekli sağlık çalışanının yer aldığı 198 şüphelinin belirlenmesinin ardından Samsun'da 32, Mardin'de 20, İstanbul'da 3, Elazığ'da 1, İzmir'de 1 ve Mersin'de 2 olmak üzere 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 21 Haziran'da düzenlenen operasyonda 51 zanlı gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı serbest

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüphelilerden 26'sı adliyede

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04:57
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İkindi
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Akşam
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Samsun Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Salı

Bahçelievler Eczanesi
Ilkadim
Pelin Eczanesi
Ilkadim
Yeni Hayat Eczanesi
Canik
Simge Eczanesi
Atakum
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