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GÜNCELLEME - Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıya ev hapsi

19.09.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 hırsızlık şüphelisinden 3'üne ev hapsi verildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Bürosu ekiplerince gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 6'sı hamile, biri bebeği yanında olduğu gerekçesiyle, 2'si suça sürüklenen çocuk 14 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Hanife G, Çiğdem E. ile Burcu D'ye. çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi, Emrah Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte kilitli olmayan ikametlerin kapılarını "dil düşürme" yöntemiyle açarak hırsızlık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlatılmış, Samsun, Kırıkkale ve Kayseri'de belirlenen adreslere 16 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 3 zanlıya ev hapsi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

Samsun merkezli hırsızlık operasyonunda yakalanan 14 zanlı serbest bırakıldı

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Samsun hırsızlık ev hapsi hamile operasyon

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